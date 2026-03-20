Наташа Королева рассказала, чем занимается Леонтьев в США

Валерий Леонтьев 19 марта отметил 77-летие. Главный Казанова отечественного шоу-бизнеса личный праздник встречал в США, где живет уже много лет. Соседкой Леонтьева является мама Наташи Королевой Людмила Порывай.

Певец еще в 2024 году сообщил, что закончил активную концертную деятельность. Леонтьев поселился на берегу океана в пригороде Майами. Роскошная вилла певца расположена на острове в заливе Бискейн. Двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA оценивается в 11 миллионов долларов.

Артист говорил, что может себе позволить выступать раз в год на частном мероприятии и при этом безбедно жить. У Валерия очень обеспеченная жена. Супруга исполнителя хита "Казанова" Людмила Исакович имеет прибыльный бизнес. Она владеет гостиницей и элитным груминг-салоном. А сам артист получает шикарную пенсию — 70 тысяч рублей.

Однако изредка, и за очень внушительный гонорар, Леонтьев все же выступает. На новогодних каникулах он радовал своим вокалом отдыхающих на Пхукете.

Певец как-то признался, что жизнь в Штатах его привлекает отсутствием назойливого внимания прохожих на улице. Он может спокойно выйти на пробежку без опасений, что его узнают. Более того, Королева рассказала, что Леонтьев как простой американец ходит по местным забегаловкам.

У артиста много друзей в Америке, например, мама Королевой — Людмила Порывай. Она и сообщает Наташе новости о Леонтьеве.