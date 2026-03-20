Полина Диброва снялась на льду Байкала на шпильках вслед за Оксаной Фёдоровой
Звёзды Сети продолжают покорять Байкал. Полина Диброва вслед за Фёдоровой надела «шпильки» для эффектных фотографий на Байкале. Тренд запустил Shaman, который поделился роликом, где он облизывает лёд озера, с пометкой «18+». Следующей была Вика Цыганова, которая разгрызла кусочек льда, пожелав тоже попробовать озеро на вкус.
Напомним, заслуженная артистка России Оксана Фёдорова первой из звёзд привнесла в фотосет на льду модельные нотки: знаменитость снялась на озере, лёжа в белоснежном образе и на высоком каблуке.
Экс‑супруга телеведущего Дмитрия Диброва ложиться на лёд не стала и предпочла опереться на своего нового избранника — Романа Товстика. Полина порадовала поклонников целой серией кадров. Блогерша на них занимает эффектные позы в чёрном комбинезоне в стиле «ниндзя» и белых лодочках. Под конец на ростовчанке появилась шуба.
