Кушанашвили сделал тревожное заявление о сыне Баскова

49-летний оперный и эстрадный певец Николай Басков смог добиться славы и успеха, о которых многим его коллегам по сцене приходится только мечтать. Самый натуральный блондин страны пользуется популярностью у прекрасного пола, вот только певцу, увы, пока так и не удается наладить личную жизнь.

Басков был женат, но тот брак рухнул, оставив рану на сердце артиста. В 2001 году золотой голос России женился на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Через пять лет жена родила певцу наследника, которого назвали Бронислав, и дали двойную фамилию Басков-Шпигель.

Николай в интервью тех лет признавался, что счастлив быть отцом. Но на деле певец не стал менять свою жизнь даже ради наследника. Пока Николай пропадал на гастролях, Светлане приходилось самой заботиться о маленьком Брониславе. Вскоре отношения в звездной семье изрядно испортились. В 2008 году Басков и Шпигель развелись. Светлана забрала сына и ушла, а Николай потом не раз жаловался, что бывшая жена не разрешает ему общаться с Брониславом.

Несколько лет мальчик прожил в Израиле, но недавно он вернулся в Россию и поступил в университет, где изучает ассириологию — древние языки и историю Месопотамии. Юноше уже 19 лет, он ведет закрытую жизнь и с отцом общение так и не наладил.

Внезапно о сыне Баскова заговорил Отар Кушанашвили. Оказалось, что обоим знаменитостям сильно не повезло с наследниками. В интервью Наталье Подольской "Ваша Наташа" телеведущий признался, что ему, как и Николаю Баскову, пришлось пережить разлуку с ребенком. И ничего в этой ситуации журналист поделать не мог. Бывшая просто запретила ему контактировать с сыном.