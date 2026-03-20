Отец Бурунова ответил на обвинения актера в побоях

Александр Бурунов, отец российского актера Сергея Бурунова, который обвинил его в якобы побоях и принуждении стать летчиком, опроверг эти слова и заявил, что никогда не поднимал руку ни на одного ребенка, а только гладил. Своей реакцией он поделился в беседе с журналистами.

— Даже представить не могу. Это бред сивой кобылы. Мы всегда и со старшим сыном, и с Сережкой были в хороших отношениях. У меня в доме такого не было, чтобы кто-то кого-то бил или кричал. Что (Сергей — прим. «ВМ») хотел, тем я его и баловал, — рассказал Бурунов-старший.

Он добавил, что поддерживает нормальные отношения с сыном: они нечасто созваниваются, и артист регулярно переводит средства на карту родителя в качестве подарков. Кроме того, Александр Бурунов заявил, что не знает об отношениях сына с предпринимательницей Екатериной Леви, и подчеркнул, что он первый узнает, если у его ребенка появится возлюбленная, передает Super.ru.

5 марта Сергей Бурунов рассказал, что иногда испытывает трудности в общении с детьми Екатерины Леви, поскольку у него самого их нет. Также артист выразил надежду, что его тревожность никогда не передастся родным детям.