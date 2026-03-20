Кузьмина ответила на слухи о том, что сдала сына в детдом из-за новой любви

Ольга Кузьмина показала своего старшего сына по просьбам фолловеров. Она развеяла их страхи по поводу мальчика.

Ольга Кузьмина воспитывает двоих детей от разных мужчин. В своем блоге актриса регулярно делится контентом с младшей дочкой, а вот старший сын там практически не появляется. Фолловеров это начало настораживать.

Некоторые из подписчиков стали строить дикие догадки о том, что Ольга сдала мальчика в детский дом, так как у нее появился новый муж.

«А старшего сына сдала в детский дом? Правильно, новый мужик — новый ребенок», «А где Гордей?», «Куда делся сын? Ему не грустно, что без него путешествуете?» — спрашивали Кузьмину ее подписчики.

Сегодня звезда «Чебурашки» успокоила фанатов и дала понять, что никуда она сына не сдавала.

«Еще один популярный вид комментариев. Посвящается всем, кто начинает переживать, когда долго не видит Гордея у меня в блоге», — написала она.

Пост Ольга сопроводила кадрами с мальчиком. Фото подтвердили, что Гордей часто путешествует вместе с мамой и вообще ведет типичный для подростка образ жизни. Кузьмина отметила, что ее наследнику уже 12 лет, и он не может находиться рядом с ней круглосуточно.

Первенца актриса родила от экс-мужа Алексея Терещенко. Сейчас она в браке с экскурсоводом Евгением Апанасевичем, от которого у нее дочь Мира-Мария.