Водонаева оценила инициативу в отношении бездетных россиянок.

Алена Водонаева отреагировала на очередную инициативу в отношении бездетных россиянок.

Алена Водонаева прокомментировала новую инициативу Минздрава в отношении женщин. Теперь бездетных россиянок, которые проходят анкетирование в рамках диспансеризации, будут направлять к психологу. Консультации якобы поспособствуют тому, что у женщин будут сформированы «положительные установки» на рождение детей.

Звезда «Дома-2», как и многие граждане страны, инициативу властей не оценила. Алена едко отреагировала на новость в своем ТГ-канале: «Побольше блокировок, запретов, ограничений, повыше цифр за коммуналку. Посильнее душите бизнес, закрывайте соцсети и платформы, где люди зарабатывают (и платят с этого налоги, между прочим) и тогда все срочно захотят рожать. Все правильно делаете».

Подписчицы также бурно высказались по поводу происходящего: «Ну придет женщина к психологу и скажет, что нет денег рожать, что изменится?», «Поставят на учет и назначат налог за бездетность (как раньше было)», «Я сейчас смотрю „Рассказ служанки“, и вы знаете, мне этот фильм уже не кажется таким фантастичным, как несколько лет назад».

