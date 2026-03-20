Жигунов рассказал, как ему живется с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов уже несколько лет живет в Крыму. На полуострове у актера дом, а в Москву он приезжает только по работе. Семейное счастье Жигунов нашел со второй женой Викторией Ворожбит. Супругу актера часто сравнивают с Анастасией Заворотнюк, в которую был влюблен Сергей.

Актриса и журналистка действительно имеют общие черты, поначалу поклонники Заворотнюк даже устраивали Виктории травлю, считая, что та копирует Анастасию. Но со временем народ успокоился, ведь Ворожбит не стремится к публичности, а ведет тихую жизнь с любимым в Крыму.

«Никого к ней не подпускал»: раскрыта правда об отношениях Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова

Жигунов женился на жгучей брюнетке, которая младше его на 10 лет, весной 2021 года. На днях супруги отметили пятую годовщину свадьбы. По случаю важной даты Сергей поделился личным, он признался, что время пролетело очень быстро, ведь это были счастливые годы.

"Первые пять лет нашего брака пролетели незаметно и счастливо", — заверил актер.

Напомним, Жигунов и Ворожбит познакомились в 2017 году на фестивале в Южно-Сахалинске. И Виктория, и Сергей в то время были в браке. Но чувства настолько их захлестнули, что оба покинули свои семьи.

Детей у пары нет, зато они дарят свою любовь собакам. Года четыре назад в семье появился Степа — очаровательная мальтийская болонка. А недавно Жигунов и Ворожбит завели еще двух собачек — Стешу и Варю.