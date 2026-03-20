Без Пугачевой не обошлось: на юбилее Зацепина в Кремле случились сюрпризы

Александр Зацепин продолжает отмечать столетний юбилей. На сей раз маэстро чествовали в Кремлевском дворце. Без неожиданностей по традиции не обошлось. О том, как отреагировал на них сам Александр Сергеевич, читайте в репортаже «МК».

В Кремлевский дворец маэстро приехал вместе со своей музой, режиссером Музой Ли примерно за час до начала шоу. Александр Сергеевич, встретив корреспондентов «МК», тут же пошутил.

- А мне первый год идет, - улыбнулся прославленный музыкант. – После сотни.

В ожидании начала юбилейного вечера маэстро о чем-то беседовал с Игорем Крутым, который также участвовал в концерте. А после прошествовал на сцену. Зал встретил Зацепина стоя.

В этот вечер для Александра Сергеевича устроили много неожиданных сюрпризов. За ними он наблюдал уже из зрительного зала. Знаменитости на сцене исполняли хиты, которые он написал. Например, Дарья Мороз спела знаменитую «Помоги мне», а после спустилась в зал к Зацепину и растрогала поздравлением.

- Я желаю вам интереса к жизни, к работе, к всему тому, что впереди, - сказала Дарья. - Спасибо большое за ваш талант и за ваш труд.

Наталья Варлей исполнила легендарную «Песенку о медведях». Выглядела артистка роскошно: на сцене она и пела, и пританцовывала.

- Я, наверное, одна из немногих присутствующих в этом зале, кто может назвать вас Сашей, - начала актриса. - Потому что именно так вы представились мне во время первой встречи. Я очень хорошо помню этот день. Это было, извините, я скажу сейчас страшную цифру… Это было 60 лет назад. Я спускалась по ступенькам гостиницы «Черноморская», а навстречу мне шли два прекрасных молодых человека: спортивных, красивых. Это были великие Александр Сергеевич Зацепин, который представился Сашей, и Леонид Дербенев. Который сказал: «Я – Леня».

Николай Расторгуев сделал на сцене признание. Артист заявил, что именно у Зацепина началась его творческая деятельность.

- Для меня очень важно, что моя музыкальная карьера началась именно с ваших песен, - вспоминал Николай. - В далеком 1978-м году у вас на студии. Если вы помните, был такой молодой парень.

Не обошлось и без Аллы Пугачевой, для которой Зацепин написал множество хитов. Нет, Алла в Кремлевском дворце замечена не была. Но ее имя буквально витало в воздухе. Тем более, что часть артистов выбрали себе именно ее песни. Например, Дима Билан исполнил культовую «Так же, как все». Хит из репертуара Аллы выбрал и Александр Панайотов.

- Как удалось Зацепину и Пугачевой создать так много хитов? – поинтересовались мы у Панайотова.

- Это симбиоз талантов, двух человек, великих музыкантов, можно сказать, гениев, - признался Александр. - Я сегодня пел одну из их песен - «Да» из кинофильма «Женщина, которая поет». Мне кажется, схлестнулись два гения и родилось такое сокровище, которое мы все любим.

Панайотов признался: консультацию у экс-примадонны перед исполнением не запрашивал.

- Я не знаю ее телефона, - улыбнулась музыкант.

Таисия Повалий в этот вечер поразила не только голосом, но и внешностью. Звезда выглядела волшебно. По всей видимости, на нее так подействовал приход весны. За кулисами она рассказала «МК» о секрете долголетия Зацепина.

- Человек живет правильно по законам жизненным, - пояснила Таисия. - Это очень важно. И второе: Александр Сергеевич любит жизнь, потому что он пишет такие прекрасные песни. Я слушала трансляцию сегодня в гримерке и думала: «Как же повезло некоторым артистам!»

Мнение о том, что именно любовь к музыке позволяет Александру Сергеевичу долго жить, высказал и Хабиб.

- Александр Сергеевич – добрый, душевный, и он занимается музыкой, - признался исполнитель суперхита «Ягода-малинка». - А музыка – она, знаете, дает нам жизнь.

За кулисами Хабибу не давали прохода дети: он со всеми фотографировался и раздавал автографы.

- Сегодня волновался сильно, - продолжил Хабиб. – Даже, когда произносил свою речь и дарил цветы, я не знал, как себя вести. Потому что такую легенду встретить, конечно, - удача большая.

В конце вечера Александр Сергеевич вновь поднялся на сцену. В этот момент вынесли огромный праздничный торт.

- Друзья, оцените, пожалуйста, этот торт к столетнему юбилею, - просила ведущая Яна Чурикова. - Где мы еще увидим такую красоту?

К слову, Александру Сергеевичу торт тоже понравился: он с интересом его рассматривал. Правда, попробовать отказался. Всем известно, что Зацепин соблюдает диету. За рационом следит его Муза.

- Муза - это моя левая рука и правая, - честно признавался мэтр в этот вечер.

К слову, устроенными на сцене сюрпризами Зацепин остался доволен. В конце вечера он улыбался.