«ТопФест» в Санкт-Петербурге: 22 марта в СКА «Арена» пройдет всероссийский фестиваль с официальной фиксацией рекорда

22 марта в СКА «Арена» пройдет фестиваль «ТопФест» — главное событие этой весны для детей, подростков и родителей. В программе: масштабный концерт звезд детского интернета и официальная фиксация национального рекорда, которая превратит каждый просмотр в историю.

Что будет вписано в историю

В рамках фестиваля эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD официально подтвердят и внесут в Реестр рекордов России достижение в номинации: «Наибольшее количество просмотров по официальному хештегу фестиваля за 21 день».

Хештег известен — #ТопФест. Главная интрига — итоговая цифра. Сколько именно просмотров соберет хештег за 21 день? Ответ прозвучит со сцены 22 марта в присутствии официальных экспертов.

Сила единства

Этот рекорд уникален тем, что зависит не от одного человека, а от миллионов. Каждый зритель в зале СКА «Арена» и каждый пользователь онлайн своим просмотром видео с хештегом #ТопФест становится соавтором большой победы.

Мы верим: добро побеждает с рекордным результатом. И 22 марта мы докажем это цифрами, которые войдут в историю России.

Звездный состав

На одной сцене соберутся главные герои детского интернета, чьи имена знает каждый подросток:

Amirchik, Егор Шип, Артур Бабич, Аня Pokrov, Poli, Gazan, Алиса Буслова, Настя Кош, Kamil KIKIDO, AminKa, Вова Солодков, Анна Volkova, Sofi Shine, Милана Шайн, Tamik, Варя Джем, RIORINNA, KOBZOV, Милана Учайкина, Без игрушек, Арина Жулина, Тимофейка, Макар Давыдов, SteshOK, Dj miss li, Рили, Тая Скоморохова, Karina Kagra, Белка, Кияра, Мишка Топ, Каролина Грейс, Марьяна Локель, Вау Вероника, Георгий Петросян, Анастасия Брайт, ДИстори, Кристина Кристал и первый цифровой артист России — Мишка ТОП

О проекте

«ТопФест» — флагманский проект Института поддержки детского блогинга. Миссия института — превращать увлечение интернетом в путь к творчеству, дружбе и самореализации. Институт поддержки детского блогинга системно развивает культуру созидательного контента, обучает юных авторов и проводит масштабные концерты и мероприятия по всей стране.

География движения

Петербург даст старт всероссийскому туру. Впереди — 15 городов и 500 000 зрителей. Следующая точка: Москва, 12 июня, стадион «Лужники».