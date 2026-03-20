Муж Ивлеевой накопил крупный долг перед ФНС

Муж блогерши Насти Ивлеевой предприниматель Филипп Бегак задолжал налоговой больше полумиллиона рублей. Об этом сообщило издание Super.

По информации издания, он накопил перед ФСН долг в размере 571 тысячи рублей.

Бегак учредитель двух компаний. Выручка строительной фирмы «СК Фронтон» в 2024 году достигла почти 70 млн рублей, из них чистой прибыли — 1,2 млн рублей. Также у него есть ООО «Пахарь», которое разводит птиц с 2025 года.

Ивлеева объявила о браке с Бегаком в декабре 2024 года. До этого она в течение долгого времени не комментировала свою личную жизнь.

Накануне блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) погасила многомиллионную задолженность перед ФНС. Ее долг составлял 175 млн рублей.