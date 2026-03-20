В Воронеже отменили концерт Ганвеста из-за пропаганды наркотиков

Воронежский клуб Borjia отказался проводить мероприятие с участием популярного исполнителя Руслана Гоминова (Ганвест) после получения предостережения от правоохранительных органов.

Администрация заведения объявила об отмене концерта Гоминова после предостережения регионального ГУ МВД, передает ТАСС.

Клуб получил предостережение «о недопустимости действий, которые могут привести к нарушениям».

Репертуар артиста содержит признаки пропаганды наркотических и психотропных веществ. Претензии возникли к трекам «Никотин», «Кайфули», «Бардак» и ряду других известных композиций музыканта.

Организаторы попытались урегулировать ситуацию, получив от менеджмента певца гарантийное письмо об исключении запрещенной лексики. Однако правоохранители отказались рассматривать этот документ без решения суда, поэтому проведение шоу признали невозможным.

Ранее выступления Ганвеста уже переносили в Барнауле и Томске

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил концерт блогера Ивана Золо.