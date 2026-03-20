Наташа Королева опозорила невестку на модном показе

Единственный наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип женился два года назад. Избранницей звездного отпрыска стала стриптизерша Мелисса.

Правда, родители Архипа не сразу приняли невестку с пикантной профессией. Девушке пришлось бросить прибыльную работу и найти себе новое дело. Это было обязательно условие Сергея Глушко, который и сам в прошлом танцевал и раздевался перед публикой.

Сейчас Мелисса работает визажистом, а свекровь в ней души не чает. Наташа даже оплатила невестке дорогую операцию на челюсти. Нередко Королева выходит в свет с женой сына.

На этой неделе в Москве прошло масштабное модное мероприятие, которое собрало десятки знаменитостей. В числе звездных гостей отметилась и Наташа Королева, которую сопровождала Мелисса. Кадрами с показа певица поделилась на своей странице в соцсети, отметив, что ее невестка была "самой красивой".

Правда, после этого Королева опозорила избранницу сына. Наташа сняла девушку в невыгодном свете и пошутила, что та выглядит сильно располневшей.