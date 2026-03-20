Козловский впервые за долгое время вышел в свет

Данила Козловский впервые за долгое время появился на публике — он выступил в роли ведущего на ночной светской встрече, которая проходила в кинотеатре «Художественный». Артист не только выступил на сцене, но и провёл для всех экскурсию по зданию кинотеатра, в процессе которой угощал присутствующих коктейлями. Кадры с мероприятия опубликовали в соцсетях гости необычной вечеринки.

Среди приглашённых знаменитостей были замечены Аглая Тарасова, Анна Цуканова‑Котт, Влад Лисовец, Мария Миногарова и другие звёзды.

В настоящее время Данила Козловский активно возобновляет работу в российском кино и театре. Несколько лет назад актёр попал под «отмену». В январе этого года российский артист поделился своими эмоциями от встречи с поклонниками после долгой разлуки. Судя по откровениям Козловского, это стало для него настоящим счастьем.