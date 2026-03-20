Экс-солистка группы «Мираж» раскритиковала предстоящий фильме о Басте

Российская певица, бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина назвала грядущий биографический фильм о рэп-исполнителе и композиторе Басте (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) проявлением звездной болезни, пишет "Абзац".

По ее мнению, таким образом музыкант хочет удовлетворить собственные амбиции. Гулькина отметила, что поклонники и так знают биографию Басты, а всем остальным она совершенно безразлична.

"Если человек это делает за свой счет или находит спонсоров, то это просто желание показать, какой крутой", – сказала артистка в беседе с изданием.

Певица также рассказала, что впервые узнала о Басте из телешоу "Голос", в котором тот принимал участие в качестве наставника. Она выделила композицию рэпера "Сансара", но в то же время назвала его исполнителем одного хита.

В качестве удачного примера биографической киноленты артистка привела фильм "Пришла и говорю", повествующий об одном из этапов творческого пути певицы Аллы Пугачевой. По словам Гулькиной, картина вызвала интерес зрителей благодаря новизне формата.

Тем временем подготовка к байопику о Басте уже начата. Съемки фильма пройдут в Ростове-на-Дону – родном городе музыканта. Режиссером и сценаристом выступит Стас Иванов, известный по работам "Высокий сезон", "Юззз", "Хирург". Главную роль сыграет Вячеслав Копейкин.