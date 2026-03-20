«Не смогу так жить». Стас Михайлов выступил с неожиданным признанием

Стас Михайлов считается одним из самых успешных и востребованных артистов на нашей эстраде. Его рабочий график расписан на месяцы вперед.

В последнее время многочисленные поклонники обратили внимание на метаморфозу, произошедшую с их любимцем. По мнению фанатов, Стас Михайлов сильно похудел и словно скинул 15 лет.

А меж тем артисту 56 лет, но кто даст?! Некоторые интернет-пользователи судачат, что Стас Михайлов прибег к пластическим операциям, чтобы выглядеть моложе. Однако сам исполнитель не скрывает, что изменения во внешности связаны со сменой стиля жизни. Певец отказался от вредных привычек, занимается спортом и следит за питанием.

Однако никаких диет и прочих ограничений в еде Стас Михайлов не приемлет.