Комик Щербаков втайне устроил мини-тур по России

Комик Алексей Щербаков решил провести мини-тур по России, чтобы обойти волну отмен крупных шоу. Вместо больших залов он выбрал скромные ДК на 500 человек в небольших городах, при этом половина билетов остается непроданной, а одно выступление уже отменено. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что официальных анонсов в соцсетях комика нет. Тур охватывает пять городов — Алапаевск, Кунгур, Кандалакшу, Апатиты и Кыштым. Решение не публиковать афиши объясняется желанием избежать внимания после отмен большого сольника в Москве и других городах.

Первое выступление назначено в Алапаевске, однако там, как и в Кунгуре и Апатитах, продано лишь около половины билетов. Шоу в Кыштыме на 14 апреля отменили — организатор пытался убедить Щербакова провести концерт, но получил отказ. Другие площадки ждут точной информации.

Организацией турне занимается компания, ранее работавшая с Нурланом Сабуровым, Гариком Мартиросяном и другими резидентами ЧБД. В прошлом году доход фирмы снизился на 70 процентов, что осложняет проведение гастролей, передает Telegram-канал.

3 марта стало известно, что Щербаков отменил концерты в российских городах — тем, кто хотел побывать на его выступлении, возвращают деньги за билеты.