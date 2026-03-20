Юморист Маркони рассказал о неожиданном изменении в своей внешности

Юморист и телеведущий Владимир Маркони в кулуарах недавно состоявшегося мероприятия пообщался с Teleprogramma.org и рассказал, как он принял решение на то, чтобы сделать пирсинг в носу.

Маркони охарактеризовал пирсинг в носу, как элегантную вещь. Он указал, что это «знак свободы», который к тому же можно «легко спрятать обратно в нос», чтобы никто не увидел.

Отвечая на вопрос о том, как он решился на такое преображение, собеседник издания отметил, что он шел по улице во время отпуска и подумал, что ему хочется внезапного изменения, а рядом находился салон татуировок и пирсинга.

«И тут я подумал: "Конечно же, нам нужен пирсинг, Володя"», — поделился Маркони.

Юморист признается, что, когда ему прокалывали нос, он плакал 20 минут. Собеседник издания уточнил, что это физиологически так работает.