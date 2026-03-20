Волочкова рассказала о дружбе с Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что певица Алла Пугачева поддержала ее после перенесенной операции. В беседе со «СтарХитом» Волочкова назвала Пугачеву «великим человеком».

В феврале Волочкова перенесла операцию по замене компонентов тазобедренного сустава. Позже она рассказала, что у нее был коксартроз четвертой степени. При таком состоянии защитная хрящевая прослойка, которая должна обеспечивать скольжение, полностью стерта.

Балерина испытывала сильные боли, но продолжала танцевать. Волочкова подчеркивала, что могла бы оказаться в инвалидной коляске, если бы не сделала операцию.

«Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком. После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остается человеком», - подчеркнула Волочкова.

По ее словам, когда она сообщила певице, что вернулась на сцену, хотя после операции не прошло и месяца, Пугачева ее поддержала.

«Она мне сказала: «Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя». И в этом мы с ней похожи», - рассказала балерина.

Цискаридзе сообщил, что Волочкова попала под поезд: "Не дай Бог никому"

«СтарХит» отметил, что Пугачева и Волочкова дружат давно. Балерина напомнила, что Пугачева вывела ее на сцену как «первую русскую поющую балерину». Они поддерживают переписку по сей день. Пугачева дает советы, которыми Волочкова очень дорожит.