Волочкова рассказала о дружбе с Пугачевой
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что певица Алла Пугачева поддержала ее после перенесенной операции. В беседе со «СтарХитом» Волочкова назвала Пугачеву «великим человеком».
В феврале Волочкова перенесла операцию по замене компонентов тазобедренного сустава. Позже она рассказала, что у нее был коксартроз четвертой степени. При таком состоянии защитная хрящевая прослойка, которая должна обеспечивать скольжение, полностью стерта.
Балерина испытывала сильные боли, но продолжала танцевать. Волочкова подчеркивала, что могла бы оказаться в инвалидной коляске, если бы не сделала операцию.
«Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком. После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остается человеком», - подчеркнула Волочкова.
По ее словам, когда она сообщила певице, что вернулась на сцену, хотя после операции не прошло и месяца, Пугачева ее поддержала.
«Она мне сказала: «Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя». И в этом мы с ней похожи», - рассказала балерина.
«СтарХит» отметил, что Пугачева и Волочкова дружат давно. Балерина напомнила, что Пугачева вывела ее на сцену как «первую русскую поющую балерину». Они поддерживают переписку по сей день. Пугачева дает советы, которыми Волочкова очень дорожит.
«Она легенда. Это великий человек. Алла Борисовна сделала для меня много добра. Она меня поддерживает, все мои выступления и концертные программы», - заключила балерина.