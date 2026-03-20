Дочь Распутиной обратилась с призывом к певице

Мария Захарова записала видеообращение к своей матери, певице Марии Распутиной, в котором заявила, что ей всегда не хватало ее внимания, и призвала не давать «обидные интервью», а поговорить. Ее слова приводит StarHit.

Дочь певицы отметила, что пришла в шоу «Пацанки» на канале «Пятница!», не для того, чтобы позлить маму, с которой у нее напряженные отношения, а «иначе посмотреть на свои проблемы, жизнь».

«Мам, мне всегда не хватало твоего внимания, любви и поддержки. Я очень хочу, чтобы мы перестали обижаться друг на друга, перестали давать обидные интервью, а просто сели и поговорили. Мне не хватало обычного человеческого общения с тобой», - написала 25-летняя Мария Захарова в соцсетях.

По ее словам, несмотря на все разногласия, она любит маму и считает ее «великой женщиной» и во многом примером для себя.

Интернет-пользователи поддержали дочь Распутиной в желании наладить отношения с матерью, отметив, что «мама — самое дорогое, что может быть»», а также пришли к выводу, что девушка «становится мудрой».

Напомним, что в 2023 году в Сети был опубликован разговор Распутиной с 22-летней дочерью, в котором певица высказывалась категорически против возлюбленного Марии и, не стеснялась в выражениях, оскорбляла избранника дочери. Комментируя ситуацию, Распутина отметила, что Марии еще рано думать о свадьбе, так как она должна «сначала чему-то научиться, потом начать трудиться и только потом о женихах заводить разговор».