Макаревич* отменяет концерты из-за обстрелов Израиля

Музыкант Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) перенес запланированное на 3 марта выступление на Кипре на ноябрь. Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке и регулярные обстрелы израильской территории, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, отменены также другие поездки артиста и его участие в светских мероприятиях. В настоящее время Макаревич* находится в районе между Тель-Авивом и Хайфой — регионах, которые чаще всего подвергаются ракетным ударам и атакам дронов. Вместе с семьей он вынужден регулярно спускаться в бомбоубежище, а при отсутствии такой возможности — укрываться в подъезде собственного дома.

Ранее СМИ со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщили, что Андрей Макаревич* вышел из состава учредителей своего последнего бизнеса в РФ — компании «Самый Смак». В прошлом году компания принесла артисту лишь убытки. В 2023 году Макаревич* также закрыл статус индивидуального предпринимателя (ИП).

До этого стало известно, что артист вместе с супругой Эйнат Кляйн занимается производством и продажей вина, сырье для которого выращивается на территориях Палестины, находящихся под контролем Израиля.

