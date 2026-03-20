В Сети обсуждают тайную свадьбу Ирины Пеговой

Ирина Пегова официально была замужем лишь единожды. Актриса оформила отношения с коллегой Дмитрием Орловым, от которого в 2006 году родила дочь Татьяну. Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Тем удивительнее поклонникам в 2011 году было узнать о разводе. С тех пор Ирина Пегова предпочитает не распространяться о своей частной жизни.

Тем не менее, летом прошлого года стало известно, что у актрисы роман с актером Сергеем Мариным. Тогда актеры посетили фестиваль сериалов "Пилот", который проходил в городе Иваново. 47-летняя актриса позировала фотографам вместе с 37-летним актером и буквально сияла от счастья. Затем они вместе проводили отпуск. По мнению фанатов в Сети, влюбленная Ирина буквально преобразилась и стала выглядеть еще краше.

А теперь интернет-пользователи бурно обсуждают тайную свадьбу Пеговой. Поводом для слухов стала свежая фотография Ирины, на которой та продемонстрировала два кольца на безымянном пальце правой руки. По мнению особо наблюдательных фанатов, ювелирные украшения подозрительно напоминают помолвочное и обручальное кольца.

© Соцсети

Если это правда, то для Ирины Пеговой этот брак станет вторым. Отметим, что сама популярная актриса предпочитает не комментировать информацию о тайной свадьбе, так что многочисленным поклонникам остается только строить догадки, действительно ли поменялся статус артистки.