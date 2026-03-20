Стало известно, сколько может заработать Успенская за концерт в Москве

Певица Любовь Успенская может заработать за юбилейный концерт в столице около 85,5 миллиона рублей на проданных билетах. Об этом в пятницу, 20 марта, написало РИА Новости, изучив стоимость билетов.

Артистка отметит юбилей своей творческой деятельности концертом «Люба Успенская. 55 лет на сцене» на площадке Live Арены 29 марта.

Цены на билеты начинаются с 2,5–3,5 тысячи рублей за места в дальних секторах. Места поближе стоят от четырех до семи тысяч рублей. Билет в партер обойдется зрителям от четырех до 20 тысяч рублей. За место в лаунж-зоне или премиум-боксе надо заплатить 16 тысяч рублей. Также в продаже имеются билеты в ложу за 380 тысяч рублей, она рассчитана на 19 человек, ее можно выкупить только целиком. Соседние такие ложи уже выкупили.

Live Арена вмещает 11 тысяч зрителей. За десять дней до концерта продали почти 78 процентов билетов. При условии солд-аута певица заработает более 85,5 миллиона рублей на проданных билетах — без учета расходов на проведение концерта, сказано в статье.

В феврале стало известно, что Любовь Успенская помирилась с поэтом Ильей Резником, с которым не общалась около 25 лет. Об этом рассказал продюсер Дмитрий Иноземцев в личном блоге.