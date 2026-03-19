«Какое еще мини?»: Поргина раскритиковала слова Диброва о школьной форме

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина раскритиковала телеведущего Дмитрия Диброва за высказывания о школьной форме. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в последние месяцы Дибров неоднократно попадал в скандалы. В частности, бурную дискуссию вызвал ролик, на кадрах которого шоумен поправляет ширинку. Кроме того, шквал критики периодически обрушивается на него после тех или иных резких высказываний, заметили журналисты.

«Вы видели этот жуткий серый школьный костюм? А вы видели эти кошмарные темно-коричневые платья?», — поинтересовался Дибров в ходе разговора о школьной форме времен СССР.

Телеведущий отметил также, что в юности ему хотелось видеть учениц в юбках покороче.

«Глупость! Какое еще мини? Они занимаются. Я считаю, форма должна давать строгость. Может, он хотел, чтобы все ходили в трусах и полуголые? Это смешно!», — пояснила Поргина.

По ее мнению, короткие юбки уместны в ресторане или на прогулке. В школу же дети идут учиться, там формируется их будущее.