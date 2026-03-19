Солист «Иванушек International» высказался о переименовании группы

Кирилл Туриченко, солист группы «Иванушки International», прокомментировал возможное переименование коллектива в связи со вступлением в силу закона «О защите русского языка». Об этом пишет РИА Новости.

Федеральный закон от 24 июня 2025 года №168-ФЗ «"О защите русского языка», обязывающий использовать русский язык на вывесках, в рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей, вступил в силу 1 марта 2026 года.

«Дело в том, что мы в переводе «Иванушки международные». Если «между» убрать, мы получим, наконец-то, «народные», все. «Иванушки народные», ура», — разъяснил Туриченко.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, прокомментировал поступившую жалобу, касающуюся применения латиницы в оформлении его концертных афиш.

По его словам, автор жалобы либо не обладает знанием законодательства Российской Федерации, либо умышленно распространяет сведения о предполагаемом правонарушении, характер и степень которого не определены.