Лайза Миннелли начала испытывать проблемы с речью и ходьбой

80‑летняя актриса и певица Лайза Миннелли породила слухи о своей болезни. Об этом сообщает американский таблоид RadarOnline.

© Lenta.ru

Издание обратило внимание на то, что в ходе празднования своего юбилея обладательница премий «Оскар» и «Грэмми» вела себя странно. Она невнятно разговаривала, бессвязно отвечала на вопросы ведущего, постоянно оглядывалась куда-то за кулисы, а также провела почти весь вечер в кресле из-за неспособности самостоятельно передвигаться по сцене. Событие прошло в театре Million Dollar в Лос‑Анджелесе.

В какой-то момент ведущий юбилейного вечера Майкл Файнстайн спросил у Миннелли, чего бы ей хотелось «особого» в честь 80‑летия. На это звезда «Кабаре» громко рассмеялась, после чего встревоженно посмотрела на свою племянницу и спросила у нее: «Тебе?». В другом эпизоде мероприятия зрители отметили, что после музыкального номера Лайзе понадобилась помощь, чтобы покинуть сцену. Она исполнила песню Love Is Here to Stay.

Ранее актриса Анна Терехова рассказала о состоянии своей матери, народной артистки РФ Маргариты Тереховой, страдающей от тяжелой болезни Альцгеймера.