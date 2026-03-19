Авраам Руссо о секретах молодости: «Меньше бухать»

Российский певец Авраам Руссо опроверг подозрения в пластической операции. 56-летнего артиста цитирует «Пятый канал».

Недавно Руссо посетил презентацию новой песни Наташи Королевой и дал повод для слухов о подтяжке лица. Однако сам он свое преображение объясняет любовью к здоровому образу жизни.

«Надо правильно жить: меньше бухать, больше спортом заниматься, правильно кушать. <...> И внутри нельзя быть гнилым человеком», — делится секретами молодости Руссо.

Певец заявил, что сейчас он счастлив как никогда и ощущает мир и покой внутри.

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о пластической операции. Она объяснила свои изменения во внешности похудением на 10 килограммов.

Ранее звезда «Глухаря» похудел на 20 килограммов ради роли.