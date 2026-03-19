«Звёзды Дорожного радио» в Москве: любимые артисты, душевные хиты и весеннее настроение!

Москва готовится к грандиозному музыкальному празднику — 22 марта в столице впервые состоится концерт «Звёзды Дорожного радио»! Яркое весеннее шоу стартует в 18:00 на площадке «Live Арена».

Зрителей «Звёзд Дорожного радио» ждёт фантастическое путешествие в мир душевного тепла и любимых песен. В этот вечер на сцену «Live Арены» со своими главными хитами выйдут самые популярные артисты России — Юрий Антонов, Леонид Агутин, SHAMAN, Валерия, Олег Газманов, Лев Лещенко, Зара, Сосо Павлиашвили, Татьяна Куртукова, Анита Цой, Денис Клявер, Александр Буйнов, Ярослав Сумишевский, Александр Эгромжан, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Александр Добронравов, Алексей Петрухин, TONI, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Сергей Куренков и Александр Иванов и группа «Рондо». А ведущим концерта станет актёр Александр Олешко. Билеты на супершоу «Дорожного радио» уже в продаже!

Юрий Антонов: «“Дорожное радио” — одна из лучших станций, всегда с большим удовольствием прихожу туда в гости. Очень рад, что в Москве наконец пройдёт замечательный концерт “Звёзды Дорожного радио”. До встречи, дорогие друзья!»

SHAMAN: «“Звёзды Дорожного радио” наконец-то пройдут в Москве! Уверен, что 22 марта в “Live Арене” нас ждёт потрясающий концерт, любимые песни и та уникальная душевная атмосфера, за которую мы все любим “Дорожное радио”. Увидимся!»

Валерия:

«Уверена, 22 марта всех нас ждёт тёплый весенний день. Который лучше всего провести вместе с семьёй, близкими и, конечно, добрыми песнями на шоу “Дорожного радио”! С нетерпением жду концерта!»

Программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин:

«”Дорожное радио” в Москве уже 15 лет, но мы ещё ни разу не виделись с нашими друзьями-радиослушателями на таком масштабном концерте. Наступило время это исправить! 22 марта всех гостей шоу “Звёзды Дорожного радио” ждут любимые артисты, уникальные сценические номера и по-настоящему душевная весенняя атмосфера!»

Больше подробностей — в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и страницах станции в социальных сетях.