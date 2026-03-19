Объявлена программа «ТопФест» 22 марта в СКА «Арена» Санкт-Петербург

Масштабный концерт популярных блогеров и звезд: Аня Покров, Poli, Амирчик, Артур Бабич, Егор Шип и многие другие!

© АНО «Институт поддержки детского блогинга»

«ТопФест» — это грандиозный всероссийский гастрольный тур детей-блогеров. Всё начнётся в Петербурге, продолжится в Москве, а дальше — 30 городов России и более 500 тысяч зрителей. Это масштабный проект Института поддержки детского блогинга, объединяющий популярных интернет-звёзд, талантливых детей и подростков со всей России. Тур подарит незабываемые эмоции миллионам зрителей по всей стране. Это фестиваль про детей и для детей!

© АНО «Институт поддержки детского блогинга»

На сцене соберутся популярные юные блогеры, а также звёзды российской эстрады. Вас ждёт концерт популярных молодых звёзд, встречи с кумирами-блогерами, интерактивные зоны и фотосессии.

Участники проекта — известные блогеры и артисты с многомиллионной аудиторией:

Amirchik

Егор Шип

Артур Бабич

Аня Pokrov

Poli

Gazan

Алиса Буслова

Настя Кош

Вова Солодков

Анна Volkova

Sofi Shine

Милана Шайн

Варя Джем

Riorinna

Kobzov

Без игрушек

Арина Жулина

Тимофей Красников

Макар Давыдов

SteshOK

Dj Miss li

Рили

Тая Скоморохова

Karina Kagra

Белка

Кияра

Tamik

«ТопФест» — это не только развлечение, но и трансляция важных жизненных ценностей через популярный среди молодёжи формат общения.

© АНО «Институт поддержки детского блогинга»

Миссия и цель фестиваля — создание площадки для общения между юными артистами и их аудиторией. В отличие от обычных концертов, здесь звёзды выступают как единомышленники, говорящие на одном языке с молодёжью. Проведите время со своим ребёнком, говорите с ним тоже на одном языке.

«ТопФест» — для детей 6–14 лет и их родителей.