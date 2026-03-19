Объявлена программа «ТопФест» 22 марта в СКА «Арена» Санкт-Петербург
Масштабный концерт популярных блогеров и звезд: Аня Покров, Poli, Амирчик, Артур Бабич, Егор Шип и многие другие!
«ТопФест» — это грандиозный всероссийский гастрольный тур детей-блогеров. Всё начнётся в Петербурге, продолжится в Москве, а дальше — 30 городов России и более 500 тысяч зрителей. Это масштабный проект Института поддержки детского блогинга, объединяющий популярных интернет-звёзд, талантливых детей и подростков со всей России. Тур подарит незабываемые эмоции миллионам зрителей по всей стране. Это фестиваль про детей и для детей!
На сцене соберутся популярные юные блогеры, а также звёзды российской эстрады. Вас ждёт концерт популярных молодых звёзд, встречи с кумирами-блогерами, интерактивные зоны и фотосессии.
Участники проекта — известные блогеры и артисты с многомиллионной аудиторией:
- Amirchik
- Егор Шип
- Артур Бабич
- Аня Pokrov
- Poli
- Gazan
- Алиса Буслова
- Настя Кош
- Вова Солодков
- Анна Volkova
- Sofi Shine
- Милана Шайн
- Варя Джем
- Riorinna
- Kobzov
- Без игрушек
- Арина Жулина
- Тимофей Красников
- Макар Давыдов
- SteshOK
- Dj Miss li
- Рили
- Тая Скоморохова
- Karina Kagra
- Белка
- Кияра
- Tamik
«ТопФест» — это не только развлечение, но и трансляция важных жизненных ценностей через популярный среди молодёжи формат общения.
Миссия и цель фестиваля — создание площадки для общения между юными артистами и их аудиторией. В отличие от обычных концертов, здесь звёзды выступают как единомышленники, говорящие на одном языке с молодёжью. Проведите время со своим ребёнком, говорите с ним тоже на одном языке.
«ТопФест» — для детей 6–14 лет и их родителей.