Галустян рассказал об отношениях с Пинчук

Телеведущий Михаил Галустян рассказал, что его на самом деле связывает с участницей реалити-шоу Ириной Пинчук. Его слова приводит StarHit.

Пинчук сначала приняла участие в шоу «Звезды в Джунглях», а затем поехала в Китай на съемки шоу «Сокровища императора». И там, и там ведущими были Ольга Бузова и Михаил Галустян. Перед Новым годом Ольга Бузова рассказала, что заметила, что Пинчук и Галустян заинтересовались друг другом.

«Он — мужчина свободный, вот Ира Пинчук в Китае свой интерес-то к нему проявляла. Началось это еще в джунглях, продолжилось в Китае», — заявила Бузова.

Однако ни Галустян, ни Пинчук никак не комментировали слухи о своих отношениях. А в шоу Иды Галич юморист признался, что «это все ерунда».

«Может быть вам и не показалось, но это беспочвенно. Это все: ха-ха! Не, это не флирт, это рабочий процесс. Ну как… мы же делаем шоу, мы радуем публику», — пояснил Галустян.

При этом, по данным издания, Галустян действительно не свободен, но его избранницей стала визажистка Лилия Киоссе. Они познакомились три года назад на съемках шоу «Сокровища императора» на ТНТ.

Напомним, что ноумен Михаил Галустян объявил в 2025 году о разводе с женой Викторией Штефанец после 17 лет брака. По словам комика, они с экс-супругой расстались без претензий друг к другу и остаются в хороших отношениях. У пары две дочери — 13-летняя Элина и 15-летняя Эстелла. И комик называл развод — «естественным этапом жизни».