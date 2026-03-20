Анфиса Чехова рассказала о романе с женатым мужчиной

Телеведущая Анфиса Чехова подробно рассказала о своих отношениях с женатым мужчиной. Откровением она поделилась в выпуске шоу «Алена, Блин! Посидим».

По словам Чеховой, этот роман случился в довольно зрелом возрасте, и изначально она не знала, что её избранник не свободен. Позже возлюбленный убеждал её, что его брак разваливается и развод — вопрос времени.

«Я узнала на старости, можно сказать, лет, это было уже не в 20, когда тебе можно лапшу на уши навешать, что, оказывается, [он женат]», — поделилась она.

Как только Чехова выяснила правду, она сразу прекратила отношения. Свой опыт она назвала болезненным и проблемным.

Недавно Чехова вышла замуж впервые в жизни. Избранником ведущей стал 44-летний актёр Александр Златопольский.