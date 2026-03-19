Жасмин потеряла миллионы рублей: подробности

Певица Жасмин потеряла почти три миллиона рублей на своём бизнесе, сообщает Telegram «Звездач». По его данным, её компания «Продюсерский центр Жасмин» за год ушла в серьёзный минус.

Уточняется, что ещё в 2024 году прибыль ООО составила 2,1 миллиона рублей, а по итогам 2025-го компания показала убыток — минус 693 тысячи рублей. Выручка при этом остаётся около 28 миллионов рублей.

Ранее Жасмин заявила, что, по её мнению, невестка должна тянуть на себе и быт, и воспитание детей, и «обхаживание» её сына. Артистка считает, что ничего сложного в этом наборе обязанностей нет. Сама она умело их совмещает и считает, что сын со своей супругой должны по такому же укладу.