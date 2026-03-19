Семья Градского потребовала оспорить отцовство детей Коташенко

Первая семья музыканта Александра Градского хочет оспорить отцовство ребенка артиста от Марины Коташенко. Как сообщает Starhit, об этом заявил адвокат Шота Горгадзе.

Горгадзе представляет интересы Ольги Градской и ее детей. По словам защитника, во Втором кассационном суде им удалось выиграть важный процесс в серии судебных споров по разделу наследства композитора. До начала работы доля «новой семьи» артиста составляла около 70% всего имущества, однако сейчас доля Коташенко снизилась до 30%.

«И это еще только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения!» — заявил Горгадзе.

Слухи о том, что Градский может быть не родным отцом для младшего сына Ивана, появились давно. Мальчик родился в 2018 году — говорят, что к тому моменту композитор уже болел и не мог иметь детей. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Горгадзе также заявил, что хочет завести дело на Коташенко, признав вдову недостойной наследницей.

«Ну и уголовную составляющую по краже имущества из наследства Александра Градского со стороны вдовы я тоже не стал бы исключать! Впереди работы много, но главное уже свершилось: расстановка сил изменилась кардинально!» — сказал юрист.

Напомним, что Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Ольга Градская начала судебный процесс в 2022 году, потребовав выделения ее доли в имуществе, приобретенном в браке с композитором. В октябре 2023 года ее иск отклонили, однако через месяц дети композитора, Даниил и Мария, подали апелляцию на решение по делу о разделе имущества.