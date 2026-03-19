Революция, пластика и слухи о романах: как живет Валерий Леонтьев

В четверг, 19 марта 2022 года, народному артисту России Валерию Леонтьеву исполнилось 77 лет. В день рождения певца портал «СтарХит» опубликовал материал, посвященный его жизни.

«СтарХит» подчеркивает, что музыкальная карьера Леонтьева началась в 70-х, «и с тех самых пор женщины сходили по нему с ума». Стиль и выступления певца были настолько смелыми, что произвели «настоящую революцию».

Обтягивающие кожаные брюки, яркий грим и танцевальный стиль выделяли Леонтьева среди других советских артистов. «СтарХит» отмечает, что на фестивале в Ереване в 1981 году иностранные журналисты сравнивали его с вокалистом The Rolling Stones Миком Джаггером.

Рассказывать о своей личной жизни Леонтьев никогда не любил. В 1972 году он познакомился с Людмилой Исакович - музыкальным руководителем первого ансамбля «Эхо», в котором певец выступал в Сыктывкаре. Примерно через двадцать лет они поженились. «СтарХит» отмечает, что поклонники не раз подозревали супругов в расставании, поскольку Исакович жила в США, пока Леонтьев работал в России.

Также Леонтьеву приписывали романы с Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной и другими артистками. В середине нулевых появились слухи, что у певца есть внебрачная дочь. Однако близкие певца всегда уверяли, что в его семье все в порядке.

По данным «СтарХита», Леонтьев впервые обратился к пластическому хирургу еще в 80-х. Артист не скрывал, что делал подтяжки лица и другие операции. В то же время он подчеркивал, что «делал совсем не так много пластики, как ему приписывают». Певец отмечал, что хорошая внешность артиста - «долг перед зрителем».

В 2018-м Леонтьеву пришлось отменить выступление на «Новой волне» из-за пневмонии. В 2020 году певцу сделали операцию на спине.

В начале 2022-го у артиста началась творческая пауза, а в 2025-м состоялось его первое за несколько лет выступление на «Новой волне» в Казани.