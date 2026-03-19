Михаил Галустян стал гостем свежего выпуска шоу Иды Галич «Есть вопросики», где откровенно поговорил о карьере и личной жизни — в частности, комик рассказал о том, как неудачная шутка спровоцировала его конфликт с Гуфом.

Галустян вспомнил, как в присутствии рэпера пошутил о нём так: «Плохой танцор — хороший папа». Актёр уверяет, что понятия не имел об отношениях Гуфа с бывшими жёнами и детьми от них, а вдобавок был уверен, что эту шутку знают все. Однако выяснилось, что её вообще мало кто знает — даже Ида не поняла, о чём речь.

«Он подумал, что я его типа троллю: "Зато ты отец хороший, а ты нифига не хороший". А это вообще было не так. Дисконект произошёл. Но потом, слава богу, мы объяснились, и всё нормально», — рассказал Галустян.

Ранее Михаил Галуустян признался, что практически не общается с Сергеем Светлаковым. Тем не менее, юморист вспоминает коллегу с теплотой.