Измена, смерть близких и долгожданное счастье: как сложилась судьба Надежды Бабкиной

Алиса Селезнёва

Сегодня народной артистке России Надежде Бабкиной, сумевшей сделать популярным жанр народной песни, исполнилось 76 лет. Как сложилась ее жизнь, разбиралось издание StarHit.

Измена, смерть близких и долгожданное счастье: как сложилась судьба Надежды Бабкиной
© РИА Новости

Певица является основателем и руководителем московского государственного академического театра «Русская песня», а также выступает с сольными программами. Она входит в Совет при президенте РФ по делам казачества, занимает пост руководителя «Фонда поддержки деятелей культуры» и благотворительного фонда «Народная певческая культура».

Карьера

Надежда Бабкиноа мечтала о сцене с самого детства. Она родилась в селе Зубовка Астраханской области в семье учительницы. Вместе с младшим братом они увлекалась музыкой. Валерий играл на баяне, гитаре и фортепиано и стал первым аккомпаниатором на выступлениях сестры.

В школе Бабкина занялась художественной самодеятельностью и твердо определилась с тем, чем хотела бы заниматься в жизни. Но в итоге поддалась на уговоры родителей и поступила в медицинский вуз. Продержалась там она всего лишь семестр, после чего перешла в Астраханское музыкальное училище.

Спустя два года Бабкина устроилась на работу солисткой эстрадного оркестра при кинофикации: перед началом сеансов исполняла русские народные песни. Она вспоминала, что люди специально приходили на полчаса раньше, чтобы ее послушать, и ей очень нравилось, что зрители аплодируют.

Однако амбициозной девушке хотелось большего. Она отправилась в Москву и получила сразу две специальности в «Гнесинке»: дирижера и солистки-народницы. Бабкина начала гастролировать с оркестром «Баян», но широкую популярность ей принесло создание ансамбля «Русская песня». После громкого успеха на фестивале в Сочи в 1976-м о ней узнал весь Советский Союз.

Бабкина работала над каждой песней ансамбля, собирала фольклорные произведения по всей стране, а в середине 80-х решила, что ей не хватает необходимых знаний и поступила в ГИТИС на факультет режиссеров эстрады. Ансамбль преобразовался в фольклорный центр, а позднее — в музыкальный театр.

Артистка выступала на «Славянском базаре», положила начало фестивалю «Казачий крут», преподавала в ГИТИСе, вела программу «Модный приговор».

Личная жизнь

Во время учебы в Астраханском музыкальном училище Надежда Бабкина влюбилась в женатого старшекурсника Олега Гольдеса, но в итоге ей пришлось смириться с обстоятельствами и разорвать запретную связь.

С будущим мужем, музыкантом Владимиром Заседателевым, артистка познакомилась в самолете. Выяснилось, что им предстоит выступать на одном фестивале. Уже через полгода после этой встречи они сыграли свадьбу. В 25 лет певица забеременела, что, как тогда казалось, еще больше укрепило их отношения. Но за две недели до родов Бабкина увидела, как муж ей изменяет.

Это стало страшным ударом для артистки, и от непоправимых поступков ее удержал только сын. После того, как Данила появился на свет, Бабкина приняла решение, что ребенок должен расти в полной семье, и о предательстве не рассказала даже родителям.

В течение 17 лет их брака музыканты сосуществовали рядом как соседи, а порой ссорились так громко, что пугали ребенка.

«Приезжаю с гастролей, деньжищ привезла, захожу в квартиру, а в меня летит хрустальная пепельница тяжелая. Хорошо, у меня отличная реакция с детства — увернулась», — вспоминала звезда в документальном фильме Первого канала «Если в омут, то с головой».

Последней каплей для Бабкиной стало то, что после того, как 17-летний Данила попал с другом в ДТП и угодил в реанимацию, к сыну певица поехала одна.

Смерть близких

Тяжелым ударом для Надежды Бабкиной стала и смерть брата, с которым они были очень близки. Генерал-майор Валерий Бабкин умер 1 января от разрыва аорты. Они вместе встретили новый год, и Бабкина уже была на пути к дому, когда ей позвонила жена брата и рассказала, что тот умер.

«Я тогда стрессанула: под собой земли не чуяла. В течение суток потеряла пять кило, и волосы полезли. Было все равно, во что одета, как выгляжу. Сломался стержень, и моментально опустилась самооценка. Полная апатия. Не было желания куда-то ходить», — вспоминала этот период артистка.

Мать Надежда Бабкина тоже потеряла. Она умерла в 84 года, до последнего отказываясь переезжать к дочери в Москву.

Сама артистка также оказалась на волосок от смерти, когда в 2020 году заболела коронавирусом. У нее отказывали почки и были сильно повреждены легкие, но желание жить оказалось сильнее недуга, и в мае 2020 года «казачка Надя» уже вернулась к работе.

Отношения с Евгением Гором

В 2003 году на конкурсе, где Надежда Бабкина выступала в качестве судьи, она познакомилась с музыкантом Евгением Гором. Они начали работать вместе в Москве, а затем сотрудничество переросло в роман. Гор младше Бабкиной на 30 лет и на него тут же посыпались обвинения в корыстных мотивах, напоминает издание.

«Он человек скромный и от меня никак не зависящий, сам зарабатывает приличные деньги. Во-первых, организовывает вечеринки, корпоративы, у него своя группа. Во-вторых, у него маленький свечной заводик. А люди думают, что Женя — альфонс и просто прикрывается моим именем», — отмечала в интервью артистка.

Несмотря на то, что пара долгие годы вместе, они так и не поженились. Евгений Гор неоднократно делал предложение Бабкиной, но она отвечала отказом, говоря, что в браке уже была, и ей там не понравилось. При этом регулярно появляются слухи о том, что Бабкина и Гор разошлись.