Измена, смерть близких и долгожданное счастье: как сложилась судьба Надежды Бабкиной

Сегодня народной артистке России Надежде Бабкиной, сумевшей сделать популярным жанр народной песни, исполнилось 76 лет. Как сложилась ее жизнь, разбиралось издание StarHit.

Певица является основателем и руководителем московского государственного академического театра «Русская песня», а также выступает с сольными программами. Она входит в Совет при президенте РФ по делам казачества, занимает пост руководителя «Фонда поддержки деятелей культуры» и благотворительного фонда «Народная певческая культура».

Карьера

Надежда Бабкиноа мечтала о сцене с самого детства. Она родилась в селе Зубовка Астраханской области в семье учительницы. Вместе с младшим братом они увлекалась музыкой. Валерий играл на баяне, гитаре и фортепиано и стал первым аккомпаниатором на выступлениях сестры.

В школе Бабкина занялась художественной самодеятельностью и твердо определилась с тем, чем хотела бы заниматься в жизни. Но в итоге поддалась на уговоры родителей и поступила в медицинский вуз. Продержалась там она всего лишь семестр, после чего перешла в Астраханское музыкальное училище.

Спустя два года Бабкина устроилась на работу солисткой эстрадного оркестра при кинофикации: перед началом сеансов исполняла русские народные песни. Она вспоминала, что люди специально приходили на полчаса раньше, чтобы ее послушать, и ей очень нравилось, что зрители аплодируют.

Однако амбициозной девушке хотелось большего. Она отправилась в Москву и получила сразу две специальности в «Гнесинке»: дирижера и солистки-народницы. Бабкина начала гастролировать с оркестром «Баян», но широкую популярность ей принесло создание ансамбля «Русская песня». После громкого успеха на фестивале в Сочи в 1976-м о ней узнал весь Советский Союз.

Бабкина работала над каждой песней ансамбля, собирала фольклорные произведения по всей стране, а в середине 80-х решила, что ей не хватает необходимых знаний и поступила в ГИТИС на факультет режиссеров эстрады. Ансамбль преобразовался в фольклорный центр, а позднее — в музыкальный театр.

Артистка выступала на «Славянском базаре», положила начало фестивалю «Казачий крут», преподавала в ГИТИСе, вела программу «Модный приговор».

Личная жизнь

Во время учебы в Астраханском музыкальном училище Надежда Бабкина влюбилась в женатого старшекурсника Олега Гольдеса, но в итоге ей пришлось смириться с обстоятельствами и разорвать запретную связь.

С будущим мужем, музыкантом Владимиром Заседателевым, артистка познакомилась в самолете. Выяснилось, что им предстоит выступать на одном фестивале. Уже через полгода после этой встречи они сыграли свадьбу. В 25 лет певица забеременела, что, как тогда казалось, еще больше укрепило их отношения. Но за две недели до родов Бабкина увидела, как муж ей изменяет.

Это стало страшным ударом для артистки, и от непоправимых поступков ее удержал только сын. После того, как Данила появился на свет, Бабкина приняла решение, что ребенок должен расти в полной семье, и о предательстве не рассказала даже родителям.

В течение 17 лет их брака музыканты сосуществовали рядом как соседи, а порой ссорились так громко, что пугали ребенка.

«Приезжаю с гастролей, деньжищ привезла, захожу в квартиру, а в меня летит хрустальная пепельница тяжелая. Хорошо, у меня отличная реакция с детства — увернулась», — вспоминала звезда в документальном фильме Первого канала «Если в омут, то с головой».

Последней каплей для Бабкиной стало то, что после того, как 17-летний Данила попал с другом в ДТП и угодил в реанимацию, к сыну певица поехала одна.

Смерть близких

Тяжелым ударом для Надежды Бабкиной стала и смерть брата, с которым они были очень близки. Генерал-майор Валерий Бабкин умер 1 января от разрыва аорты. Они вместе встретили новый год, и Бабкина уже была на пути к дому, когда ей позвонила жена брата и рассказала, что тот умер.

«Я тогда стрессанула: под собой земли не чуяла. В течение суток потеряла пять кило, и волосы полезли. Было все равно, во что одета, как выгляжу. Сломался стержень, и моментально опустилась самооценка. Полная апатия. Не было желания куда-то ходить», — вспоминала этот период артистка.

Мать Надежда Бабкина тоже потеряла. Она умерла в 84 года, до последнего отказываясь переезжать к дочери в Москву.

Сама артистка также оказалась на волосок от смерти, когда в 2020 году заболела коронавирусом. У нее отказывали почки и были сильно повреждены легкие, но желание жить оказалось сильнее недуга, и в мае 2020 года «казачка Надя» уже вернулась к работе.

Отношения с Евгением Гором

В 2003 году на конкурсе, где Надежда Бабкина выступала в качестве судьи, она познакомилась с музыкантом Евгением Гором. Они начали работать вместе в Москве, а затем сотрудничество переросло в роман. Гор младше Бабкиной на 30 лет и на него тут же посыпались обвинения в корыстных мотивах, напоминает издание.

«Он человек скромный и от меня никак не зависящий, сам зарабатывает приличные деньги. Во-первых, организовывает вечеринки, корпоративы, у него своя группа. Во-вторых, у него маленький свечной заводик. А люди думают, что Женя — альфонс и просто прикрывается моим именем», — отмечала в интервью артистка.

Несмотря на то, что пара долгие годы вместе, они так и не поженились. Евгений Гор неоднократно делал предложение Бабкиной, но она отвечала отказом, говоря, что в браке уже была, и ей там не понравилось. При этом регулярно появляются слухи о том, что Бабкина и Гор разошлись.