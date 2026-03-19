Буйнов восхитил Сеть кадром с 76-летней Бабкиной

Сегодня, 19 марта, свой день рождения празднует легендарная Надежда Бабкина. Народной артистке РСФСР исполнилось 76 лет. С самого раннего утра именинница принимает поздравления от семьи, преданных поклонников и коллег по цеху. Пройти мимо важной даты не смог и давний близкий друг певицы — Александр Буйнов.

На странице своего личного блога он опубликовал серию совместных снимков с виновницей торжества. Александр сопроводил кадры очень трогательным текстом. Он подчеркнул, что их с Надеждой связывают десятилетия крепкой дружбы, которая за эти годы не ослабла ни на йоту.

«Сколько незабываемых моментов и приключений мы пережили. Благодарю тебя за верность, за то, что всегда рядом. Желаю тебе здоровья, будь всегда любима! С праздником, дорогая моя!», — обратился музыкант к своей подруге.

Фанаты артиста поспешили присоединиться к его теплому поздравлению. Пользователи Сети засыпали именинницу Бабкину комплиментами и добрыми пожеланиями. Многие отметили, что годы не властны над артисткой: «Надежда все краше и краше», — написала одна из подписчиц Буйнова.