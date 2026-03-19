Дочери Николь Кидман перестали общаться с отцом после развода родителей

Дочери актрисы Николь Кидман Сандей и Фейт практически перестали общаться с отцом Китом Урбаном после развода родителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Николь Кидман не настраивала детей против отца. По словам источника, Сандей и Фейт сами отдалились от Кита Урбана после того, как их родители развелись.

«Они сами приняли решение относительно своего отца. Кидман не такая. Кит не особо старался улучшить ситуацию в их глазах. Девочки всегда были очень близки со своей матерью. Они для нее все», — заявил собеседник таблоида.

Источник добавил, что Сандей и Фейт обижены из-за того, что их отец развелся с матерью спустя 19 лет брака.

«К Киту есть некоторая неприязнь. Если они кого-то и обвиняют, то его, а не ее», — отметил инсайдер.

По словам собеседника таблоида, Кит Урбан «обеспокоен» своими отношениями с дочерьми, но надеется, что ситуация изменится к лучшему. При этом отмечается, что исполнитель не винит бывшую жену в том, что дети перестали с ним общаться.

7 января появилась информация, что актриса официально развелась с Китом Урбаном после 19-летнего брака. В документах Николь Кидман указала, что причиной расставания с певцом стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя.

О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.