Монеточке* отказали во въезде в Австралию

Певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*, признана Минюстом РФ иностранным агентом) не впустили в Австралию. Как сообщает Telegram-канал Mash, власти страны решили, что артистка является «российской политической скандалисткой» и может устроить проблемы во время своих концертов.

Документы подвались сразу на всю команду — музыкантам и техникам въезд одобрили, а Гырдымовой* нет. В результате сорвались концерты в Брисбене, Сиднее и Мельбурне — они были запланированы на 15, 17 и 18 марта соответственно.

По словам организаторов, сработал «жесткий австралийский визовый фильтр». Медийность, политические заявления и статус иноагента отправляют заявку в «красную зону». Кроме того, подозрения со стороны австралийских властей усилились из-за проживания за пределами страны гражданства и постоянных гастролей.

Гырдымова* должна была лететь в Брисбен из Сеула, однако иммиграционные власти так и не дали разрешение. Теперь артистку могут не пустить в страну и на будущие концерты.

*признана Минюстом РФ иностранным агентом