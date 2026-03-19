Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Теперь Лариса Александровна вместе со своими кошками ютится в съемном жилье. А кроме того, у певицы совсем не осталось денег. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, мошенники отобрали у исполнительницы хита "Погода в доме" все, у Долиной не осталось никаких накоплений.

Певица усердно трудится, чтобы заработать на жизнь. Она часто выступает с сольными концертами, не отказывается и от выхода на одну сцену с коллегами. Но далеко не все рады видеть певицу. С концертов, в которых участвует Лариса Александровна, все еще уходят люди, устраивая демарши именно во время ее появления.

Психолог Вероника Степанова считает, что оскандалившаяся певица уже не сможет восстановить свою репутацию. Специалист указала на ошибки в поведении артистки, которые отдалили ее от народа.

Степанова напомнила, что осознав, что ее обманули мошенники, Лариса Александровна не стала передавать ключи от квартиры Полине Лурье, которая честно купила у нее недвижимость. Деньги покупательнице артистка тоже не спешила возвращать. Вместо этого певица пошла в суд, а проиграв его, затягивала до последнего передачу ключей. После такого Долину ждет печальная участь.

"Сейчас она останется без контрактов и с народной нелюбовью. Никто не хочет ходить на ее концерты, отменяют ее везде и всюду. В конце концов она уйдет в минус, в какую-то депрессию и печаль… Но зачем? Ведь проще было все это признать, поработать над собой, сходить к психологу, отдать честному покупателю квартиру или деньги", — заявила психолог.

Вероника отметила, что в истории с квартирой Долина была не права. Но артистка "закрылась в сундук вместе со своей психологической защитой".