Navai похудел на 20 кг на фоне расставания с Анастасией Мироновой

Певец Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) похудел на 20 килограммов на фоне новости о расставании с блогершей и бизнесвумен Анастасией Мироновой. Об этом артист сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Navai опубликовал фото, на котором позировал в белой футболке, клетчатой рубашке, широких голубых джинсах, кроссовках и солнцезащитных очках. Исполнитель сообщил, что снимок был сделан после его похудения.

«- 20 кг», — лаконично подписал артист кадр.

Накануне Анастасию Миронову и исполнителя Navai засняли вместе после новости о расставании. Знаменитости пили кофе в автомобиле исполнителя в Москве. Певца подловили, когда он нес стакан с напитком и шел к машине, в которой сидела блогерша. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что бизнесвумен и артист воссоединились. При этом сами знаменитости не комментировали слухи о возобновлении отношений.

8 марта Анастасия Миронова сообщила о расставании с артистом. Блогерша заявила, что они с Navai разорвали отношения в феврале.

До этого певец отменил все концерты на юге России. По данным канала Mash, музыкант отменил четыре выступления, которые должны были состояться с 15 по 18 августа — в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.