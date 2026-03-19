Терраса размером с трешку: Александр Петров рассказал о своем новом доме

Актер Александр Петров построил новый дом в подмосковном поселке «Ильинские холмы» и поделился своими планами по обустройству и переезду. Об этом пишет StarHit.

По словам артиста, изначально он искал идеальное место для семьи и в итоге выбрал поселок между Рублевкой и Новорижским шоссе. Там они с женой построили дом площадью почти 500 квадратов. Внутри — четыре спальни, турецкая парная, кабинет и гостиная с камином. В какую сумму дом обошелся актеру неизвестно, но стоимость объектов в элитном поселке стартует от 55 и доходит до 145 миллионов, отмечает издание.

«Мы еще здесь не живем, но совершенно скоро это произойдет», — пояснил Александр Петров.

Он рассказал, что в доме есть крытая веранда, которую он считает «чистым кайфом», там стоят «диванчик, еще один диванчик», есть столик и ковер. А жемчужиной второго этажа стала терраса размером с трехкомнатную квартиру — более 80 квадратных метров. Отдельный вход на нее предусмотрен из кабинета, который Александр Петров изначально задумал как личное мужское пространство.

«Здесь как-то по-другому мысли начинают работать. Когда заходишь сюда — сразу вдохновение: «Надо что-то крутое здесь придумать! Надо что-то крутое здесь сделать!» — отметил хозяин дома.

При этом изначально артист мечтал о бане, но позже от этой идеи решил отказаться, так как не хотел там «сидеть один - одинешенек».

«Мы поговорили, и Вика согласилась: сделали сауну в доме на первом этаже. Это здорово: попарился, вышел — и вся семья рядом. Чайку попил, поговорил. Не надо никуда идти», — рассказал он.

Также в доме есть хаммам, идею которого супруги «подсмотрели» в одном из отелей.

«Просто душевая кабина чуть побольше, встраиваются специальные механизмы — и вот тебе пар. Нажал кнопку, подышал. Кайф!» — заявил Петров.

А для вещей в доме в отдельной комнате будет большая гардеробная. Петров уже рисует для себя идеальную картинку загородной жизни с семьей, где можно будет «включить сауну, попариться, выйти, подышать свежим воздухом, посмотреть на огромные деревья и перезагрузиться».

Напомним, что в сентябре 2023 года актер женился на Виктории Антоновой. 6 апреля 2025 года у пары родился сын, которого назвали Федором.