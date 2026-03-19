Юмористка пожаловалась на подглядывавшего за ней в спальне пожилого мужчину

Британская юмористка, звезда шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Джейд Адамс пожаловалась на то, что незнакомый мужчина подглядывал за ней в спальне. Ее слова передает The Sun.

«Как вы бы себя чувствовали? Я в своей спальне. Шторы открыты. Но это второй этаж, и никто не может заглянуть ко мне. И вдруг я вижу палку, на конце которой серебристый фотоаппарат. Я открыла окно, а внизу стоял пожилой мужчина и держал эту палку», — вспомнила Адамс.

По словам юмористки, она спросила у незнакомца, что он делает, после чего начала отчитывать его. Однако мужчина не захотел извиняться и сказал ей обратиться в полицию, если она хочет. «Это же ненормально, да? Или я чего-то не понимаю?» — задалась вопросами Адамс. При этом телезвезда не уточнила, обратилась ли она в полицию из-за случившегося.

Ранее британская журналистка и телеведущая Стеф Макговерн заявила, что в прошлом у нее был навязчивый поклонник. Она также рассказала о поступке преследователя, который ее сильно напугал.