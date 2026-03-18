Белорусская и российская певица Рита Дакота объяснила причину появления на «Оскаре» в старой футболке. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница призналась, что решила прийти на премию в поношенном изделии с группой AC/DC ради новых знакомств. По ее словам, черная футболка принесла ей больше пользы на мероприятии, чем кутюрные платья.

«Поняв, что на всех этих оскаровских ивентах я никого не буду знать в лицо, я надела футбу с рок-группой, чтобы ко мне тоже могли подойти и заговорить о музыке. Так и вышло. В океане киношников и продюсеров на этих вечеринках ко мне сами подошли несколько классных музыкантов и киношных супервайзеров и заговорили, начав с фразы "вау, крутая футба, ты что, любишь AC/DC?" Кто гений нетворкинга?» — похвалила себя звезда.

Ранее в марте наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети. Так, она продемонстрировала черное мини с глубоким декольте, а также облегающее бежевое платье из ткани с люрексом.