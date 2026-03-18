«Мой отец смешон и жалок»: дочь Распутиной прокомментировала новый скандал в семье

Певица рискует остаться без крыши над головой из-за бывшей жены нынешнего мужа. Сам Виктор Захаров пока помалкивает о проблеме, зато наследница успела сделать громкое заявление.

© WomanHit.ru

Маша Распутина и Виктор Захаров прожили вместе почти 30 лет, но поженились только в прошлом году. Все это время бизнесмен был официально женат на другой женщине, которая, по его словам, не давала развод, боясь остаться без денег.

Развестись удалось лишь в 2023-м, но за этим последовали судебные тяжбы о разделе имущества. Захаров выплатил бывшей десятки миллионов рублей, но теперь, как рассказала сама певица, этих денег оказалось мало. Бывшая жена требует выселить их семью из дома. Скандал прокомментировала младшая дочь Распутиной, 25-летняя Мария.

«У моего отца все еще не утихает его бракоразводный процесс. Теперь его бывшая при помощи адвокатов, которой ей оплачивает дочь, и она делает все по ее указке, хочет, чтобы дом выставили на продажу», — заявила Захарова в беседе со «СтарХитом».

Она напомнила, что первую жену отца и его самого признали банкротами, и теперь он не в состоянии выплатить требуемую сумму. Девушка недоумевает, почему претензии появились именно сейчас: «Ей просто выгодно стало, когда все это всплыло на всеобщее обозрение. Она рассказала, когда отец перестал давать денег. А ведь, живя с моей матерью, он постоянно ее обеспечивал. Такое чувство, будто брачный договор». Мария также вспомнила о домогательствах со стороны единокровного брата, о которых она рассказала несколько лет назад в программе Андрея Малахова. По ее словам, отец до сих пор винит ее в том, что та история получила огласку.

«Так не по-мужски — все вину перекладывать на дочь... Мой отец смешен и жалок в этом плане. Это его семейство, его прошлая жизнь. Мама могла бы давно уже его послать вместе с той семьей подальше, не каждая бы женщина согласилась на такое», — возмущается Захарова. Особо жестко она прошлась по сводной сестре, которая, по ее словам, всегда была против их семьи: «Его дочь — последняя неблагодарная свинья, которой он все делал: покупал квартиру, машину, она летала с нами отдыхать... Но я всегда знала, что она наш враг».

При этом Мария признается, что ей искренне жаль маму, на голову которой обрушились не только имущественные проблемы, но и порция пересудов и грязных сплетен.