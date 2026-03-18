Внебрачный сын Бедроса Киркорова сделал признание об отце

Певец Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном артиста Бедроса Киркорова, поделился воспоминаниями об отце в годовщину его смерти. Как сообщает News.ru, он признался, что до сих пор чувствует незримую связь с Бедросом Киркоровым и часто видит его во сне.

Киркоров-старший умер 18 марта 2025 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В годовщину смерти артиста могилу посетили и Матвеев, и Филипп Киркоров.

«Вот я сейчас Филиппу сказал, что буквально сегодня я его почувствовал. Я еще спал, и вдруг мне такой голос (говорит — прим. ред.) слова: "Вставай, ехать пора!"» — рассказал Матвеев.

По словам артиста, отец является ему во сне не в первый раз. Он признался, что постоянно вспоминает Бедроса Киркорова и хранит память о нем в своем творчестве.

«В каждом концерте у меня видео вставлены с ним. Я его показываю, где мы поем песню "Алеша". Всегда его вспоминаю, смотрю. Дуэт наш смотрю с ним. Вспоминаю с добрыми чувствами. Скучаю», — сказал Матвеев.

«Внебрачный сын» Киркорова вспомнил последнюю встречу с ним

Ранее Филипп Киркоров заявил, что боль от потери родителей не утихает. Он признался, что скорбит и по матери Виктории, и по отцу Бедросу.