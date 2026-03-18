Вдова Пьера Нарцисса рассказал о борьбе за его наследство

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачаева-Шахрай заявила о борьбе за наследство артиста на его родине в Камеруне. Об этом сообщает «Пятый канал».

Ранее стало известно, что внебрачный сын Нарцисса Андре приехал в Россию по туристической визе, чтобы познакомиться с семьей отца. Однако возвращаться в Камерун он не захотел: из аэропорта Андре сбежал, несколько месяцев скрывался в Санкт-Петербурге, а после отправился в Мурманскую область, где его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По словам Валерии, мать и бабушка Андре не спешили его вызволять, однако обвинили ее в провокации — якобы Калачаева-Шахрай специально заманила парня в Россию, чтобы использовать его биоматериал и родить ребенка с генами умершего мужа. Вдова не отрицает, что такая идея была, а Андре даже сдал анализы, показавшие отличную генетику.

Продюсер Дворцов: перед кончиной Пьер Нарцисс поправился на 60 кг

После депортации Андре отношения между Валерией и родственниками из Камеруна испортились окончательно. По мнению вдовы, конфликт спровоцирован намеренно, что не допустить ее и дочь Каролину к наследству, которое осталось у Нарцисса на родине. При жизни певец заявлял, что владеет в Камеруне землями, домами и прибыльном бизнесом, однако после смерти музыканта его дочери досталась лишь скромная квартира в Москве и авторские отчисления.

Валерия решила отстоять права дочери и помочь Андре получить положенную долю. Однако, по словам вдовы, вернувшийся на родину Андре тоже перестал выходить на связь — вероятно, вступив в сговор с родственниками.