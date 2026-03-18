Киркоров у могилы отца внезапно рассказал о странностях

Ровно год назад скончался Бедрос Киркоров. Отец поп-короля нашел последний приют на Троекуровском кладбище столицы. Сегодня здесь прошли памятные мероприятия, в которых принял участие и Филипп. На кладбище поп-король приехал весь в черном и рассказал о странностях.

© Московский Комсомолец

Бедрос Киркоров упокоился на звездном участке кладбища. Филипп вместе с детьми приехал сюда в час дня.

- Быстро годик пролетел, - вздохнул певец. - Как будто месяц назад.

Могила Бедроса находится в ухоженном состоянии: звездный сын сразу обратил внимание, что здесь много цветов. А еще артиста порадовала погода: сегодня в Москве тепло и солнечно.

- Погодка выдалась классная! - подметил Киркоров. - Солнечный человек был.

После того, как Филипп возложил цветы, началась панихида. На Киркорове не было лица: он стоял вместе с детьми и смотрел на портрет отца.

А уже после сообщил о некоторых странностях. Например, рассказал, что Бедрос ему не снится.

- Удивительно, но нет, - признался артист. - Мне и мама стала сниться недавно совсем. Может, годик как. До это не снилась. И папа не снится. Странно. А, может, нормально.

Киркоров, стоя у могилы отца, рассказал, что мама во снах не дает ему советов.

- Просто стоит, смотрит, слушает, - объяснил Филипп. - Ничего не говорит. Но не забирает, нет. Помогает.

Журналисты не стали мучать Киркорова вопросами. Сам Филипп общался со священником, который служил панихиду, и благодарил друзей, которые пришли почти память папы.

Напомним, Бедрос Киркоров умер на 93-м году жизни. Перед уходом из жизни отец поп-короля болел и несколько раз попадал в больницу. Звездный сын делал все возможное, чтобы нормализовать состояние папы. Для него уход Бедрос стал большим потрясением.