Цекало заработал 46 млн за год на киностудии

Киностудия, учредителем которой является шоумен Александр Цекало, заработала в 2025 году 46 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru».

Организацией «Краб'С Фильм» Цекало владеет вместе с режиссером Геннадием Миргородским и продюсером Иваном Самохваловым. Бизнес занимается производством кинофильмов, видео и телевизионных программ. За прошлый год выручка компании составила 46 млн рублей, что на 2,2 млн рублей меньше, чем в 2024 году. Чистая прибыль студии — 16 млн рублей.

Большую часть времени Цекало в последние годы живет в США вместе с женой Дариной Эрвин. При этом продюсер продолжает вести бизнес в России и регулярно прилетает в Москву. В мае прошлого года супруги вернулись в страну и посетили премию АПКиТ. А спустя несколько месяцев пару вновь заметили на улицах столицы. Очевидцы застали шоумена с художницей во время прогулки с собакой.

До Эрвин Цекало был женат на Виктории Галушке. После развода артист должен был платить экс-супруге алименты, но, по словам Галушки, не делал этого, из-за чего накопился долг в размере 48,9 млн рублей. В ноябре 2025 года продюсер частично погасил задолженность, выплатив 21 млн рублей.