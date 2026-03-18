Гагарина пожаловалась на отсутствие заработка за счет концертов

Российская певица Полина Гагарина заявила, что артисты не зарабатывают на концертах. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Гагарина призналась, что артисты больше тратят, чем получают, вопреки расхожему мнению о крупных заработках. В том числе певица указала, что на концерты тратят деньги и здоровье, поскольку от подготовки и самих выступлений страдают суставы и связки.

«Вылетают плечи, ноги, бедра. Мы их вставляем обратно и снова идем выступать», — пояснила Гагарина.

Она подчеркнула, что выступления даются тяжело, однако исполнители стараются ради зрителей.

В феврале сообщалось, что Гагарина задолжала Федеральной налоговой службе 10 миллионов рублей. По данным Mash, певице грозит блокировка счетов трех компаний, которые в 2024 году принесли ей 450 миллионов рублей выручки.