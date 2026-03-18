Блогер Виктория Боня призвала молиться за здоровье Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает Starhit.

В соцсетях знаменитость призналась, что Чекалина снилась ей всю минувшую ночь, а сама она вчера молилась за блогера.

«Люди добрые, женщины, я к вам обращаюсь. Давайте молиться каждый день за выздоровление нашей прекрасной Леры. Отмолим ее у ангелов», — написала ведущая.

Напомним, что в конце февраля Чекалина родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини — это уже четвертый ребенок блогера. Позднее мужчина сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии «с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких». Знаменитость подтвердила свой диагноз.

Позднее суд принял решение отпустить Лерчек из-под домашнего ареста и приостановить расследование уголовного дела в отношении нее о незаконных валютных операциях.